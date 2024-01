Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.01.2023

++Unfall an Schrankenanlage (Foto)++

Nortmoor - Unfall an Schrankenanlage

Am Freitag, den 12.01.2024 kam es in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:10 Uhr zu einem Unfall an der Bahnschrankenanlage am Düsterweg. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein größeres Kraftfahrzeug (Lkw- oder Traktorgröße) den Bahnübergang trotz sich senkender Schranken überquert und dabei die Schrankenablage beschädigt. Der Schlagbaum brauch jedoch nicht ab, so dass die komplette Antriebsmechanik durch das verursachende Fahrzeug verformt wurde. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine ordnungsgemäße Sicherung war nach dem Unfall nicht mehr möglich. Daraus resultierten erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr, bis ein Bahnübergangsposten zur Sicherung eingesetzt werden konnte. Die Polizei in Moormerland hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Moormerländer Polizei zu informieren.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgender Rufnummern:

Polizeistation Moormerland 04954-955450

