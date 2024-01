POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.01.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.01.2023

Emden - Verunglückte männliche Person in Emden aufgefunden

Wie die Ermittler der Polizei Emden mitteilen, wurde der 45-jährige Mann aus Emden, welcher am Sonntag, den 14.01.2024 kurz vor 22:00 Uhr am Treckfahrtsweg im Trecktief verunfallte, am heutigen 16.01.2024 um 10:48 Uhr tot aufgefunden. Nach weiteren intensiven Suchmaßnahmen, an welcher erneut Spezialkräfte des DLRG mit Sonarbooten, die Feuerwehr und die Wasserschifffahrtsverwaltung Emden, sowie drei Diensthundeführer der PD Oldenburg mit zwei Spezialsuchhunden beteiligt waren wurde der Mann von einem Polizeibeamten aufgefunden, welcher den Uferbereich zusätzlich mit absuchte. Der Auffindeort des 45-jährigen war im Bereich des Emder Stadtgrabens in Höhe des Neuen Theater und der dortigen Schule. Die Emder Ermittler konnten die Identität des Verstorbenen mittlerweile zweifelsfrei klären. Die Hintergründe zu dem Unfall sind derzeit noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.

