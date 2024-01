Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Elektro-Golfcaddy entwendet++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Detern/Rhauderfehn - Elektro-Golfcaddy entwendet

In der Nacht vom 14.01.2024 auf den 15.01.2024 wurde von einem Hof an der Stintricker Straße ein Elektro-Golfcaddy entwendet, welcher dann am Morgen des 15.01.2024 gegen 09:00 Uhr am Langefeldweg in Collinghorst wieder aufgefunden wurde. Ein Zeuge teilte der Polizei Rhauderfehn mit, dass er bereits in den Nachstunden Geräusche von Fahrzeugen wahrgenommen hatte und dann auf einem Acker das Golffahrzeug aufgefunden hatte. Derzeit wird geklärt, ob das Fahrzeug von den unbekannten Tätern an den Fundort gefahren oder anderweitig transportiert wurde. Der Caddy wurde mittlerweile von dem rechtmäßigen Eigentümer wieder in Besitz genommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, die Dienststellen in Rhauderfehn oder Filsum zu kontaktieren.

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 17.01.2024 teilte ein 38-jähriger Busfahrer gegen 13:00 Uhr auf der Dienststelle in Leer mit, dass es an einer Bushaltestelle an der Ubbo-Emmius-Straße/Höhe Pastorenkamp zu einem Vorfall mit dem Fahrer eines parkenden Pkw gekommen sei. Der 38-jährige Papenburger berichtet, dass er bereits am frühen Morgen auf einer anderen Tour an der genannten Stelle ein Pkw aufgefallen sei, welcher dort zuerst geparkt und dann mit einem auffälligen Fahrmanöver davongefahren sei. Gegen 10:30 Uhr fand der 38-jährige das selber Fahrzeug erneut parkend in der Haltestelle vor und hatte die Absicht den Fahrer auf das Parkverbot in Bushaltestellen aufmerksam zu machen. Er teilt mit, dass der ca. 60-70 Jahre alte Fahrer des Pkw umgehend verbal aggressiv geworden sei. Daraufhin habe der Busfahrer dem Mann mitgeteilt, dass er zur Weitergabe an seinen Arbeitsgeber ein Foto des parkenden Fahrzeuges fertigen würde. Als der Busfahrer sich zu diesem Zweck vor den Pkw stelle, fuhr der Fahrer an und schob den 38-jährigen ein Stück nach vorne. Um nicht zu stürzen, hielt der Mann aus Papenburg sich an dem sog. "Bullenfänger" an der Fahrzeugfront fest, worauf der Pkw-Fahrer beschleunigte und den 38-järhigen mit sich zog. Der Busfahrer überstand das Manöver unverletzt. Der tatverdächtige Pkw-Fahrer entzog sich der Situation und fuhr weg. Neben dem ungefähren Alter des Tatverdächtigen konnte nur noch mitgeteilt werden, dass der Mann graue Haare hat, einen grauen Bart trug und ein rundliches Gesicht hatte. Auch konnte der Geschädigte sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug geben. Die Polizei Leer hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, die Dienststelle zu kontaktieren. Zur allgemeinen Kenntnisnahme wird hier angefügt, dass das Parken an einer Bushaltestelle nicht gestattet ist. Das Parkverbot bezieht sich nicht nur auf den unmittelbaren Bereich am Haltestellen-Zeichen, sondern auch 15 Meter davor und danach sowie auf die angrenzenden Seitenstreifen oder Gehwege. Ein Verstoß kann ein Bußgeld von 55 Euro nach sich ziehen. Mit Behinderung werden sogar 70 Euro Bußgeld verhängt.

