Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 14.10.2023 kam es um 14:35 Uhr in Dinslaken auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße an der Einmündung zur Max-Eyth-Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und sechs verletzten Personen. Ein 91-jähriger Mann aus Silvolde (NL) befuhr mit seinem PKW die Karl-Heinz-Klingen-Straße stadtauswärts. In Höhe der links einmündenden Max-Eyth-Straße bog er auf diese ein. Hierbei übersah er eine 38-jährige Frau aus Hünxe, welche mit ihrem PKW die Karl-Heinz-Klingen Straße stadteinwärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Niederländer prallte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und im weiteren gegen die PKW eines 26-jährigen und eines 60-jährigen Mannes, beide aus Dinslaken. Sie warteten verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur der Max-Eyth-Straße an der Einmündung zur Karl-Heinz-Klingen-Straße. Durch den Zusammenstoß wurden die 38-jährige Frau und ihre fünf- und neunjährigen Töchter, Mitfahrer im PKW, leicht verletzt. Ebenso verletzten sich der 26-jährige PKW-Fahrer und seine 48-jährige Beifahrerin aus Dinslaken leicht. Auch der 60-jährige PKW-Fahrer verletzte sich leicht. Alle verletzten Beteiligten begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell