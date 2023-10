Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Funktionsgebäude

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in zwei Funktionsgebäude am Auestadion ein.

Am frühen Freitagmorgen meldete der Platzwart den Einbruch bei der Polizei.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die Täter mehrere Fenster des eingeschossigen Hauptgebäudes und eines Nebengebäudes eingeschlagen hatten.

Ob die Täter etwas entwendet haben ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0281-107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell