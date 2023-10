POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Diebstahl eines Kleinwagens

Moers (ots) - Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der Klever Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die 42-Jährige aus Moers war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Klever Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe einer Tankstelle fuhr ein 71-jähriger Moerser mit seinem Auto vom Fahrbahnrand, in gleicher Fahrtrichtung, in den fließenden Verkehr ein. Hierbei kam es zum ...

