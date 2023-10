Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Duisburg/Dinslaken/Oberhausen - Folgemeldung zu getötetem dreijährigen Mädchen - Mordkommission nimmt auch Kindesmutter fest

Dinslaken (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg:

Im Falle des getöteten dreijährigen Mädchens aus Dinslaken

(wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5620623 )

hat die Duisburger Mordkommission am späten Donnerstagnachmittag (12. Oktober) nun auch die 39-jährige Mutter des Kindes an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Die Ermittlungen der Kripo rund um den bereits tatverdächtigen Vater (40) ergaben konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Mutter des Mädchens gemeinschaftlich mit ihm das Kind vorsätzlich schwer misshandelt und am Ende getötet hat.

Am 6. Oktober war der 40-jährige auf der Polizeiwache in Dinslaken erschienen und berichtete vom Tod seiner Tochter. Seinen Angaben zufolge habe er das Kind bereits am 1. Oktober leblos im Keller seines Wohnhauses vorgefunden und anschließend in Oberhausen im Rhein-Herne-Kanal mit Gewichten beschwert versenkt. Bei der Obduktion stellte sich später heraus, dass die Dreijährige an erbrochenem Speisebrei erstickt war.

Ein Zeugenaufruf der Polizei ergab bislang keine weiteren Ermittlungsansätze.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde die 39-Jährige am Freitag (13. Oktober) dem Haftrichter in Dinslaken wegen gemeinschaftlichen Mordes vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

