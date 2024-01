POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Festnahme nach gewerbsmäßigem Diebstahl

Am 18.01.2024 kam es gegen 16:25 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Mühlenstraße zu einem Diebstahl von Parfümwaren im Wert von über 900 Euro. Die Tat wurde durch eine Mitarbeiterin beobachtet, welche umgehend die Leeraner Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte. Ein amtsbekannter 26-jährige Leeraner wurde zeitnah als Täter ermittelt, welcher nicht nur den aktuellen Diebstahl begangen hatte, sondern auch in den Tagen zuvor Waren im Wert von mehr als 2000 Euro entwendet hatte. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Teile des Diebesgutes aufgefunden werden. Der Mann, der die Diebstähle in der Absicht des Weiterverkaufs beging, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei Leer hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 18.01.2024 kam es in der Zeit von 07:15 Uhr bis 15:05 Uhr an der Annenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordentlich geparkten VW Polo in weiß an der linken hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden im ca. vierstelligen Bereich zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu verständigen.

Leer - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Am 18.01.2024 kam es gegen 17:35 Uhr auf der Bremer Straße, als ein 48-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Bremer Straße in Richtung Innenstadt einbiegen wollte. Dabei übersah er eine 48-jährige Leeranerin, die mit ihrem Pkw auf der Bremer Straße ebenfalls in die gleiche Fahrtrichtung fuhr. Der 48-jährige Mann traf den Pkw der Frau vorne links und drückte den Pkw somit von der Fahrbahn gegen einen auf der Gegenseite befindlichen Baum. Dabei wurde die Frau aus Leer leicht verletzt, ihr 16-jähriger Mitfahrer und der 48-jährige Mann wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Zeitgleiche Ladendiebstähle durch zwei Täter

Am 18.01.2024 kam es gegen 09:10 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Neutorstraße zu Diebstählen durch zwei gemeinsam wirkende Täter. Ein derzeit noch zu ermittelnder Mann packte sich 10 Flaschen Parfüm im Wert von 600 Euro in seinen Rucksack und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Dieser Täter wird wie folgt beschrieben: dunkler Typ mit schwarzem Vollbart, schwarz-grau gekleidet. Beinahe zeitgleich wurde gegen 09:15 Uhr in einer weiteren Drogerie in der Neutorstraße eine männliche Person auffällig, welche sich diverse Waren in einen geschäftseigenen Einkaufskorb steckte und dann mit einer derzeit noch unbekannten Menge und Art Waren aus dem Geschäft flüchtete. Zeugen konnten den Mann mit dem orangefarbenen Korb in Richtung Osterstraße flüchten sehen und beschrieben die Person wie folgt: dunkler Typ mit dunklen kurzen Haaren und braunen Augen. Der Mann trug einen Bart und wirkte insgesamt sehr gepflegt. Die Größe wird auf 1,70m bis 1,75m geschätzt. Der Mann war von schmaler Natur und hatte auch ein sehr schmales Gesicht. Er war mit einer schwarzen Steppjacke bekleidet. Die Polizei Emden hat entsprechend zwei Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit noch unklar.

