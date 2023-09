Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer sah die Graffiti-Sprayer in der Hermann-Steinhäuser-Straße? - Offenbach; Ladendieb in Offenbach festgenommen; Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in Mühlheim

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah die Graffiti-Sprayer in der Hermann-Steinhäuser-Straße? - Offenbach

(fg) Unbekannte haben am Mittwoch mehrere Wände eines Hochhauses in der Hermann-Steinhäuser-Straße (10er-Hausnummern) besprüht. Zudem beschädigten die Täter ein Fenster zu einem Lagerraum sowie ein Gitter zu einem Fensterschacht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Unbekannten hinterließen unterschiedliche Symbole sowie Schriftzüge in blauer Farbe. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 6 und 17.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei den Ermittlern des Sachgebiets "Sprayer".

2. Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen - Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend einen 43 Jahre alten Ladendieb vorläufig fest, der zuvor in einem Einkaufscenter am Aliceplatz sein Unwesen getrieben haben soll. Kurz nach 18.30 Uhr soll der Mann eine dort ansässige Drogerie betreten und Parfüm im Wert von über 1.300 Euro in eine präparierte Einkaufstüte gesteckt haben. Ohne die Ware zu bezahlen, soll er damit anschließend den Laden verlassen haben. Ein Mitarbeiter sprach ihn daraufhin an und verständigte die Polizei. Der 43-Jährige musste zunächst für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle und wurde im Anschluss wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

3. Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Mühlheim am Main/Dietesheim

(fg) Am Mittwochabend kam es auf dem Sportplatz "Am Wingertsweg" zu einer Auseinandersetzung, in dessen Folge die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und Zeugen sucht. Kurz nach 20 Uhr sollen drei Jugendliche einen 16-Jährigen aus Offenbach am Sportplatz aufgesucht und im weiteren Verlauf körperlich angegangen haben. Grund hierfür soll eine zuvor stattgefundene Beleidigung gewesen sein. Der 16-Jährige trug durch Schläge und wohl auch Tritte Verletzungen davon und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren ausfindig gemacht werden; es wurde unter anderem ein Handy sichergestellt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim.

Offenbach, 28.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

