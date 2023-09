Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall

Offenbach (ots)

Kollision mit Auto: Fußgängerin tödlich verletzt - Rembrücken

(lei) Eine 51 Jahre alte Fußgängerin ist infolge eines Zusammenstoßes mit einem Auto am Mittwochabend tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau kurz nach 22 Uhr die Heusenstammer Straße (L 3405) in Höhe des Rembrücker Wegs auf einer dortigen Fußgängerfurt, als sie von dem Wagen einer 25-Jährigen erfasst wurde, die mit ihrem Audi A1 in Richtung Heusenstamm unterwegs war. Durch die Kollision erlitt die 51-Jährige schwerste Verletzungen. Sie kam zunächst in ein Krankenhaus, wo sie am Morgen verstarb.

Die Unfallursache ist noch weitgehend unklar und soll nun von einem Sachverständigen geklärt werden, der zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde. In dem Zusammenhang wurde auch das Fahrzeug sichergestellt. Die Heusenstammer Straße war für mehrere Stunden teilweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 28.09.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

