POL-OF: Neu-Isenburg mit KOMPASS-Sicherheitssiegel ausgezeichnet

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Innenminister Peter Beuth hat am Mittwochmorgen im Beisein von Polizeipräsident Daniel Muth, dem Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein sowie weiteren kommunalen Vertreterinnen und Vertretern, Neu-Isenburg als 22. hessische Kommune das KOMPASS-Sicherheitssiegel verliehen. Die Hugenottenstadt engagiert sich seit 2018 für mehr Sicherheit sowie ein höheres Sicherheitsgefühl und hat in dieser Zeit eine Reihe an Maßnahmen umgesetzt.

Die Pressemeldung des Hessischen Innenministeriums über die Siegelverleihung und ein Bild der Veranstaltung sind angehängt.

Offenbach, 27.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

