Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Werkzeuge aus Keller geklaut: Zeugen gesucht - Offenbach (cb) In einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße (40er-Hausnummern) kam es zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntagabend, 20 Uhr, zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Der bis dato unbekannte Täter öffnete das ...

mehr