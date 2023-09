Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisste aus Offenbach ist wieder da; Zigarettenautomat in Maintal gesprengt; Grabsteine in Sinntal beschädigt;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vermisste ist wieder da - Offenbach

(fg) Die seit dem 23. September vermisste 15-Jährige aus Offenbach ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Zeugensuche: Jugendliche auf E-Scootern fuhren Radlerin an - Offenbach

(fg) Am Montag kam es gegen 17.30 Uhr in der Berliner Straße in Höhe des Rathauses zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 53 Jahre alte Radfahrerin stürzte; sie kam mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Unfallverursacher dürften zwei jugendliche E-Scooter-Fahrer sein, die die Offenbacherin angefahren hatten. Trotz des Sturzes seien die kurzhaarigen Teenager, die beide T-Shirts und lange Hosen trugen, in Richtung Kaiserstraße weitergefahren. Einer hatte blonde, der andere etwas dunklere Haare. Inwieweit beide E-Scooter-Fahrer die Radlerin erfassten, ist bislang unklar. Am Rad der 53-Jährigen entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Auto geriet auf Gehweg: Fußgängerin und Kind verletzt - Seligenstadt

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 31 Jahre alte Fußgängerin am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Giselastraße (20er-Hausnummern) in ein Krankenhaus; ihr vier Monate altes Baby, das sich zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens in einem Kinderwagen befand, kam ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 84 Jahre alte Frau die Würzburger Straße und beabsichtigte wohl im dortigen Kreisverkehr die erste Ausfahrt in die Giselastraße auszufahren. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Mercedes-Lenkerin von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite der Giselastraße. Dort lief die die 31-Jährige mit ihrem Kinderwagen. Der Mercedes beschädigte einen Telefonschaltkasten sowie einen Ford Transit und einen VW Touareg. Anschließend kam die Fußgängerin zu Fall und der Kinderwagen kippte um. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

4. Aufmerksame Zeugen riefen Polizei: Hyundai-Fahrer hatte über 2 Promille - Gravenbruch

(fg) Am Montagabend meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizeistation in Neu-Isenburg und gaben an, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer seinen Hyundai soeben auf dem Parkplatz der Tankstelle in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" abgestellt hätte. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung, gegen 20.30 Uhr, gab ein Zeuge an, dass ihm der schwarze Hyundai zuvor aufgefallen war, da er Schlangenlinien gefahren sei. Der Zeuge fuhr dem schwarzen Hyundai Tucson daraufhin auf der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" in Richtung Ortsausgang hinterher. Hierbei habe der Hyundai-Fahrer beinahe ein Kind angefahren, welches in Begleitung einer Frau offensichtlich die Straße überqueren wollte. Die Frau habe das Kind jedoch rechtzeitig zurückgezogen. Der Fahrer sei anschließend auf das Tankstellengelände eingebogen und habe sein Auto vor dem Verkaufsraum geparkt. Zudem habe der Wagen einen Poller beschädigt, welcher als Begrenzung des Tankstellengeländes dient. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,21 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt; der 53 Jahre alte Mann aus Neu-Isenburg musste mit zur Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen. Die Polizei sucht nun die Frau, die in Begleitung des Kindes unterwegs war sowie weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Wer beschädigte den silbernen Audi? - Egelsbach

(cb) Am Mittwochabend, zwischen 19 und 19.45 Uhr, wurde ein silberner Audi Q7 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelfachmarktes im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Haunummern) beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach hat der bislang unbekannte Unfallverursacher das silberne Auto im Bereich des Fahrzeughecks beim Ein- oder Ausparken beschädigt; hierdurch verursachte dieser einen Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich dieser anschließend vom Unfallort. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zigarettenautomat angegangen: Täter gingen leer aus - Maintal

(fg) Kurz nach 21 Uhr dürften Anwohnerinnen und Anwohner der Westendstraße in Dörnigheim einen lauten Knall wahrgenommen haben. Unbekannte beabsichtigten im Bereich der 10er-Hausnummern einen Zigarettenautomaten aufzusprengen, was ihnen jedoch misslang. Ersten Erkenntnissen zufolge lassen die zurückgeblieben Tatmittelrückstände auf die Nutzung eines Böllers im Ausgabeschacht schließen. Der Automat wurde stark beschädigt; es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Grabsteine beschädigt: Hinweise erbeten - Sinntal/Altengronau

(cb) Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, wurden der Polizei gleich mehrere Sachbeschädigungen an Grabsteinen auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Altengronau mitgeteilt. Unbekannte Täter hatten insgesamt 14 in den Boden eingelassene Steinplatten beschädigt. Der Tatzeitraum kann bisher nicht näher eingegrenzt werden. Die Ermittler des Fachkommissariats für Staatsschutzdelikte haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 26.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

