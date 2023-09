Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 24.09.2023

Bereich Offenbach

1. 80-Jähriger bei Zimmerbrand leicht verletzt - Offenbach

Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, kam es in der Ahornstraße, im Bereich der 40er Hausnummern, zu einem Zimmerbrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Wohnwand in Brand. Ein Ersthelfer kam dem Bewohner zur Hilfe, der letztendlich mit Hilfe einer Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss gerettet werden konnte. Der Mann wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden blieb gering und wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die anderen Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten während des Einsatzes der Feuerwehr in ihren Wohnungen verbleiben.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Eine Streife der Autobahnpolizei Langenselbold verhindert Schlimmeres - Autobahn 66

Am Sonntagmorgen, um 01.25 Uhr, konnte eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold eine Falschfahrerin stoppen, die zwischen Langenselbold und Gründau-Rothenbergen auf der Fahrbahn nach Frankfurt in der falschen Richtung unterwegs war. Da offenbar Alkohol im Spiel war, musste die 53-Jährige aus Klein-Auheim eine Blutprobe abgeben.

Offenbach am Main, 24.09.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

