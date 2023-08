Moers (ots) - Am Samstag Vormittag (12.08.2023) gegen 09:30 Uhr kam es an der Kreuzung Ven-loer Straße/ Dorotheenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, als ein Pkw- Fahrer, der die Dorotheenstraße stadteinwärts befuhr, die Vorfahrt des anderen Pkw, der die Venloer Straße in Richtung Duisburg kreuzte, missachtete. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich ein Fahrzeugführer schwer verletzte. ...

