POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (06.08.) in der Petersberger Straße. Ein 53-jähriger Opel-Vivaro-Fahrer befuhr gegen 17.20 Uhr die Straße aus Richtung Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrspuren in eine Richtung. Im Kreuzungsbereich Petersberger Straße / Dr.-Dietz-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford-Tourneo eines 32-jährigen Fahrers, welcher die Dr.-Dietz-Straße aus Richtung Künzell kommend befuhr und in die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einbiegen wollte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Petersberg. Bei einem Unfall am Montag (07.08.) auf der L 3174 entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 23.10 Uhr die Straße aus Richtung Niederbieber kommend in Fahrtrichtung Margretenhaun. Kurz vor der Abfahrt Wiesen kam er nach derzeitigen Erkenntnissen erst nach links und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er mehrfach gegen die am Straßenrand befindliche Schutzleitplanke und beschädigte diese an beiden Straßenseiten.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (07.08.), in der Zeit von 14 Uhr bis 21:30 Uhr, parkte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grauen Mercedes-Benz Kombi C 220 CDI ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße "Oberdorf" in Kohlhausen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

