POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipostens Neuhof

Fulda (ots) - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 Am 07.08.23 ereignete sich gg. 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Krad. Dabei verlor der 51-jährige Kradfahrer, der aus Magdeburg stammt, die Kontrolle über sein Zweirad, als er die B 27 von Eschwege nach Bebra befuhr. In Höhe der Ortslage Asmushausen kam das Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Der männliche ...

mehr