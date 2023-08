POL-OH: Dank aufmerksamen Kindern: Fahrraddieb geschnappt - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots) - Lautertal. In der Straße "In der Hörgenau" im Ortsteil Eichenrod stahlen Unbekannte zwischen Freitag (04.08.) und Montag (07.08.) ein Ersatzrad eines am Straßenrand abgestellten Sattelaufliegers. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

