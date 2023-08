Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Fußgängerin mit Fahrrad kollidiert mit Pkw - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am späten Freitagabend schob eine 55- jährige Kamp- Lintforterin gegen 23:30 Uhr in Höhe der dortigen Sporthalle ihr Fahrrad über die Eyller Straße in Richtung Bruchstraße. Dabei übersah die Kamp-Lintforterin einen aus Richtung Eyller Berg kommenden, herannahenden silbergrauen Pkw. Der Pkw touchierte die 55- Jährige, weswegen diese stürzte und sich verletzte. Der Pkw Fahrer kümmerte sich um die Kamp-Lintforterin und brachte sie im weiteren Verlauf mit ihrem Fahrrad in seinem Pkw zu ihrer Wohnanschrift, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Kamp-Lintforterin musste später mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie verblieb dort stationär.

Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrzeugführer des PKW, der mit der Kamp-Lintforterin zusammengestoßen ist. Bislang ist bekannt, dass es sich um einen ca. 50- 60 - jährigen, ca. 170- 180 cm großen, nicht ortskundigen Fahrzeugführer mit kurzen, grauen Haaren und dunklem Vollbart gehandelt haben soll. Das Fahrzeug soll ein silbergrauer Pkw (vermutlich Kombi) gewesen sein.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?

Zudem werden zwei Verkehrsteilnehmende gesucht, die ebenfalls vor Ort angehalten und ihre Hilfe angeboten hatten, vom PKW Fahrer allerdings weggeschickt worden waren. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort, unter der Telefonnummer 02842 / 934-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell