POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (2)++Vorfahrt nicht beachtet++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2024 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr an der Groninger Straße zu einem Unfall als ein in Richtung Pferdemarktstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw VW touchierte und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursachende von der Unfallstelle, ohne sich um dem Schaden zu kümmern. Zeugen werden die Polizei Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 23.01.2024 kam es um 18:15 Uhr in Emden "Am Delft" zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Ein unbekannter Motorradfahrer mit Sozius befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und übersah, dass eine vor ihm befindliche 55-jährige Emderin mit ihrem Pkw verkehrsbedingt verzögern musste. Der Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Nach dem Zusammenprall flüchteten der Motorradfahrer und sein Sozius zu Fuß mit dem beschädigten Motorrad. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum flüchtigen Verkehrsteilnehmer eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Emder Polizei zu benachrichtigen.

Leer - Vorfahrt nicht beachtet

Am 23.01.2024 kam es um 15:55 Uhr zu einem Unfall auf der Deichstraße in Höhe der Abfahrt Leer/West. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Jemgum hatte die Absicht von der Autobahn kommend nach links auf die Deichstraße in Fahrtrichtung Innenstadt einzubiegen. Dabei übersah sie einen 31-jährigen Moormerländer, welcher mit seinem Pkw die Deichstraße in Richtung Oldersum befuhr und stieß mit diesem zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Unfallbeteiligten nicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und während der Bergungsarbeiten den Verkehr vor Ort gelenkt.

