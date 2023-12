POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Vorfahrt missachtet - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Neuhausen (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Donnerstag in Neuhausen-Hamberg. Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen 16:30 und 19:45 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Anwesens in der Richard-Wagner-Straße. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld, Schmuck sowie Armbanduhren. Die genaue ...

mehr