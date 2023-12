POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - In einen Schnellimbiss eingebrochen ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen in Horb. Der Täter hebelte im Zeitraum zwischen 3:30 und 3:45 Uhr eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere des in der Hahnerstraße befindlichen Schnellimbisses. Dort stahl er einen kleineren Bargeldbetrag und ergriff danach die Flucht. Zeugen ...

