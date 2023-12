POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Schnellimbiss - Zeugen gesucht

Bad Liebenzell (ots) - Gleich in zwei, nebeneinander befindliche Wohnhäuser sind Einbrecher am Donnerstagabend in Bad Liebenzell-Möttlingen eingedrungen. Die noch unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:30 und 20:45 Uhr in die beiden in der Barthstraße befindlichen Gebäude Zutritt, indem sie jeweils gewaltsam eine Türe öffneten. Im Inneren ...

