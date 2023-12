POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw aufgebrochen und Lenkräder ausgebaut

Pforzheim (ots) - Ein 50-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in der Arlingerstraße am Freitag gegen 09:00 Uhr so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer befuhr nach aktuellem Sachstand die Arlingerstraße in Richtung Birkenfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann in einer leichten ...

