POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Firma von Einbrechern aufgesucht

Keltern (ots) - Bislang Unbekannte haben sich am Mittwochabend gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Straße "Am Remberg" in Dietlingen verschafft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte gegen 18:15 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Wohnung. Ob die Täter Diebesgut erbeuteten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. ...

mehr