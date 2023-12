Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht-

Keltern (ots)

Bislang Unbekannte haben sich am Mittwochabend gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Straße "Am Remberg" in Dietlingen verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte gegen 18:15 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Wohnung. Ob die Täter Diebesgut erbeuteten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer hierzu Beobachtung oder Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter 07231/186-4444, in Verbindung zu setzten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell