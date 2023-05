Northeim (ots) - Hardegsen OT Gladebeck, Hauptstraße, Freitag, 19.05.2023, 09.50 Uhr GLADEBECK (Wol) - Am Freitag gegen 09.50 Uhr befuhr eine 79-jährige Göttingerin mit einem Pkw Skoda die Hauptstraße in Gladebeck in Richtung Harste. Hinter dem Kreuzungsbereich zur Ascher Straße kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel. Die Göttingerin wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Göttinger ...

