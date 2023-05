POL-NOM: Radfahrer fährt gegen Frau und Hund

Uslar (ots) - USLAR, (go), BUNDESSTRASSE 241, Mittwoch, der 17.05.2023, 12:23 Uhr Eine 33 jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die B 241 in Richtung Bollensen. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes übersieht sie den Abbiegevorgang einer 42 jährigen PKW Fahrerin aus Hannover und fährt auf deren PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

