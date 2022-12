Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0780 --Erneuter Ermittlungserfolg: Bremer Polizei fasst gefährliche Räuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 14.12.2022

Die Polizei Bremen konnte am Mittwoch fünf Räuber im Alter zwischen 19 und 24 Jahren festnehmen. Mitglieder dieser Gruppe stehen im dringenden Tatverdacht, im November mehrere Überfälle auf Tankstellen begangen zu haben.

Die Männer sollen für mindestens vier Raubtaten auf Tankstellen und einem versuchten Geldautomatenaufbruch in Frage kommen: Am 8. November betraten beispielsweise zwei der Räuber den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Kirchhuchtinger Landstraße, während der dritte an der Tür Schmiere stand. Die beiden Männer, ausgestattet mit einer Schusswaffe und einem Messer, forderten von der 29 Jahre alten Angestellten das Öffnen der Kasse und schnappten sich das Bargeld aus der Lade. Das Trio flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß. Am 10.11. wurde von den bewaffneten Männern eine Tankstelle in der Hermann-Fortmann-Straße überfallen und am 18. November versuchten sie einen Geldautomaten in der Lerchenstraße zu knacken und richteten hierbei einen hohen Sachschaden an, siehe hierzu auch die Pressemeldungen 695, 701 und 721.

Die Polizei Bremen kam ihnen durch die Auswertung von Beweisen, Videomaterial und Zeugenaussagen auf die Spur. Am Mittwoch durchsuchten Polizistinnen und Polizisten die Wohnungen der jungen Männer und konnten hierbei diverse Beweise beschlagnahmen. Gegen vier konnte sich der dringende Tatverdacht erhärten, sie werden heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei ist sich sicher, dass die Räuber für weitere Taten in Frage kommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell