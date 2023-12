Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen -

Altensteig (ots)

Bargeld hat ein bislang Unbekannter in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen bei einem Einbruch in eine Firma in Altensteig erbeutet. Der Unbekannte drang zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße "Im Oberen Tal" ein und brach dort mehrere Bürotüren und Schränke auf der Suche nach Bargeld auf. Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Pforzheim sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07452/9305-0 mit dem Polizeirevier Nagold in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell