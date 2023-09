POL-BOR: Bocholt - Metalldiebstahl an Wohnhaus

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, In den Kämpen; Tatzeit: zwischen 16.09.2023, 13.00 Uhr, und 18.09.2023, 14.15 Uhr; In einen Container eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in Schöppingen. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände eines Wertstoffhofes an der Straße in den Kämpen ab. Die Täter verließen den Tatort nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

