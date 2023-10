POL-EU: In Kindergarten eingebrochen

Zülpich (ots) - Am Samstagabend um 22 Uhr wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Euskirchen bei einem Verkehrsunfall auf der B56 schwer verletzt. Der junge Mann befuhr mit seiner Maschine die B56 in Richtung Euskirchen und kollidierte mit einem Pkw, der von der Straße Am Weiher auf die B56 in Richtung Zülpich einbog. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus Zülpich, welcher den Motorradfahrer übersehen hatte, blieb bei ...

