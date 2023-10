Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Euskirchen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Köln mit seinem Motorrad die L11 in Richtung Kuchenheim und beabsichtigte hinter der Ortslage Flamersheim nach rechts in Richtung Palmersheim abzubiegen. Ein ihm folgender 18-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Köln, erkannte dies offenbar zu spät und kollidierte mit dem vor ihm Fahrenden. Beide Motorradfahrer stürzten, wobei der 18-jährige glücklicherweise unverletzt blieb. Der 27-jährige hingegen kollidierte mit einem Pkw einer Frau aus Euskirchen, die an der Kreuzung wartete, um nach rechts auf die L210 in Richtung Kuchenheim abzubiegen. Der Mann wurde durch einen Notarzt an der Unfallstelle behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

