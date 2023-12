Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Pforzheim (ots)

Ein 50-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in der Arlingerstraße am Freitag gegen 09:00 Uhr so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein 50-jähriger Ford-Fahrer befuhr nach aktuellem Sachstand die Arlingerstraße in Richtung Birkenfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann in einer leichten Linkskurve geradeaus weiter und erfasste mit seinem Fahrzeug einen auf dem Gehweg befindlichen 50-jährigen Mann. Der Mann wurde hierdurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Ford-Fahrer erlitt einen Schock und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Die Arlingerstraße musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs-und Reinigungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Simone Unger, Pressestelle

