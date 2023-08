Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Garage

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag bis Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Harzgasse in Suhl. Was die Diebe alles entwendeten, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise werden von der Suhler Polizei (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0224353 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell