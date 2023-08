Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vereinsbus geklaut - Spaziergänger findet ihn wieder

Veilsdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in ein Vereinsheim in der Hetschbacher Straße in Veilsdorf ein. Im Inneren angelangt, begaben sie sich zu einem Büro und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Nachdem dieser gewaltsam geöffnet worden war entwendeten die Einbrecher einen Autoschlüssel und fuhren mit dem vereinseigenem VW-Bus davon. Etwa 2 ½ Stunden später meldeten sich Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt/Ilmenau bei der Hildburghäuser Polizei und teilten mit, dass ein Spaziergänger den Bus in Oberpörlitz entdeckt hat. Er stand verlassen in einem Waldstück und von den Dieben war weit und breit keine Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0223985/2023.

