LPI-SHL: Zusammenstoß mit jungem Radfahrer

Unterbreizbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bahnhofstraße in Unterbreizbach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter ein Reifen des geparkten Fahrzeugs zerstochen. Der Täter ließ das Messer am Tatort neben dem Reifen zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter 03965-5510 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

