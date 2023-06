Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Bitburg (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 18.06.2023 gegen 07:20 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl in der Trierer Straße in Bitburg. Eine 56-jährige Frau entwendete hierbei einen abgestellten Stuhl, welcher sich auf einer Terrasse eines angrenzenden Cafés befand. Durch einen Zeugen konnte dieser Vorgang beobachtet und die Beschuldigte bis in die Saarstraße verfolgt werden. Dort verschwand die Frau samt Beute in einem Wohngebäude. Die verständigte Streifenwagenbesatzung der Polizei Bitburg konnte schließlich sowohl die tatverdächtige Frau als auch den entwenden Stuhl an der Wohnadresse feststellen und das Diebesgut sicherstellen. Der entwendete Stuhl wurde im Anschluss dem geschädigten Lokal wieder zugeführt. Gegen die Beschuldigte Frau wird in Folge ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang möchte sich die Polizei Bitburg nochmals ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen bedanken, der durch sein schnelles Handeln zur sofortigen Tatermittlung beigetragen hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell