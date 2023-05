BPOL-F: Festgenommener Kofferdieb führt Betäubungsmittel mit sich - Untersuchungshaft

Frankfurt am Main (ots) - Am Montagnachmittag wurde ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger im Hauptbahnhof Frankfurt am Main verhaftet, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Handel mit Betäubungsmitteln vorlag. Der Mann geriet den Beamten der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle ins Netz. Mit einer Zahlung von 560,- EUR hätte die 63-tägige Freiheitsstrafe abgewendet werden ...

