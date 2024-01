Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (2)++Holzdiebstahl++Verkehrsunfall nach Panne mit drei beteiligten Fahrzeugen++Fahren ohne Fahrerlaubnis (2)++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2024 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:20 Uhr im Wendekamp zu einer Unfallflucht. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde ein geparkter Pkw Nissan vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2024 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu einer Unfallflucht, bei welcher ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Volvo auf einem Parkplatz in der Straße "Kupenwarf" vor einem dortigen Restaurant beschädigte. An dem Volvo entstanden Schäden im Bereich der Heckschürze links und am hinteren linken Kotflügel. Nach der ersten Spurenlage wurde der Schaden mit einem blauen Fahrzeug verursacht. Zeugen werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Nortmoor - Holzdiebstahl

Am 22.01.2024 wurde bei der Polizei Moormerland mitgeteilt, dass es in der Zeit vom 19.01.2024, 08:00 Uhr bis zum 20.01.2024, 08:00 Uhr zu einem Holzdiebstahl in einem Waldstück am Bruntjer Weg in Nortmoor gekommen sei. Unbekannte Täter entwendeten eine rechtmäßig gefällte Eiche, deren Stamm bereits in transportable Längen geschnitten war. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Holz um eine Menge von ca. 3,5 Raummetern, die nicht ohne Hilfs-und Transportmittel hätte abgefahren werden können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland oder Filsum zu kontaktieren.

Filsum - Verkehrsunfall nach Panne mit drei beteiligten Fahrzeugen Am 22.01.2024 kam es gegen 19:54 Uhr auf der B 72 in Fahrtrichtung Hesel zu einem Unfall mit verletzten Personen, als ein 33-jähriger Mann aus Papenburg eine Pannenstelle übersah und hineinfuhr. Zuvor hatte ein 34-jähriger Mann aus Bremen eine Fahrzeugpanne und blieb mit seinem Pkw liegen. Ein dahinter befindlicher 37-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus Bremen, sicherte das liegengebliebene Fahrzeug nach hinten ab. Der Papenburger übersah die komplette Situation und fuhr auf das absichernde Fahrzeug des 37-jährigen auf. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht auf das Pannenfahrzeug geschoben. Bei dem Unfall wurden der 34-jährige Bremer und der 33-jährige verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die B72 komplett gesperrt. Gegen 21:30 konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) Am 22.01.2024 stellten Einsatzkräfte der Emder Polizei gegen 11:27 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 32-jähriger Mann aus Emden mit einem Pkw die Petkumer Straße befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Einen weiteren Emder ohne Führerschein stellten die Einsatzkräfte gegen 15:23 Uhr auf der Straße Brückhörn fest, als dort ein 37-jähriger mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Im zweiten Fall ergab sich zudem noch der Verdacht einer Beeinflussung durch Rauschmittel, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. In beiden Fällen hat die Emder Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell