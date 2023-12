Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch umstürzenden Baum

Eichen (ots)

Am Dienstag, 12.12.2023, gegen 09.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in der Gemarkung Eichen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Eichen kommend, in Fahrtrichtung Güllesheim. Plötzlich stürzte ein rechts neben der Fahrbahn befindlicher Baum auf die Fahrbahn und traf den vorbeifahrenden Pkw im Bereich der Windschutzscheibe. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der B 256 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

