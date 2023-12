POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 12.12.2023, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz, der Bereitschaftspolizei Koblenz und der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durch. In den Vormittagsstunden wurde in Steimel, Lindenallee, und in Rettersen, Bundesstraße 8, gemessen. Hier war nur eine Geschwindigkeitsüberschreitung festzustellen. Am ...

mehr