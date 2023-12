POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der L257 nach Überholfehler

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Nähe der Dienststelle. Im Verlaufe der Kontrolle stellen die Polizisten Anzeichen auf Drogenkonsum fest, was durch einen Schnelltest bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, den Scooter stellten die Beamten sicher. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK ...

