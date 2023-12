POL-PDNR: Streitigkeiten mit Pizzaboten

Raubach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen in der Harschbacher Straße in Raubach. Bisher unbekannte Täter haben an den beiden PKW, Mercedes Benz und Renault Dacia, jeweils einen Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

