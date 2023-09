LPI-NDH: Glück im Unglück

Sondershausen (ots) - Der Fahrer eines Lkw wollte in der Frankenhäuser Straße 52 im Parkplatzbereich wenden, um dann rückwärts an die Laderampe des Action-Marktes zu fahren und zu beliefern. Dabei übersah der Fahrer die Gebäudeecke im Bereich des Zoo & Co. Marktes und verursachte einen Schaden am Gebäude in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden am Sattelauflieger beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr