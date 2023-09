Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weggerollt

Niederbösa (ots)

Der Fahrer eines Postautos stellte sein Fahrzeug in Niederbösa, Dorfstraße ab und verließ dieses, um Post auszutragen. Leider hatte er dieses nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, sodass sich das Fahrzeug auf der Gefällestrecke in Bewegung setzte. Letztendlich kam das Kfz an einer Straßenlaterne und einem Stromverteilerkasten zum Stehen. Schaden am Fahrzeug: 1500 Euro, Schaden am Stromverteilerkasten: 200 Euro sowie an der Straßelaterne: 1000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

