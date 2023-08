POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die Ostpreußenstraße in Richtung Waldstraße. An der Einmündung übersah der Fahrer eine auf dem Radweg kreuzende, bevorrechtigte 30-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Hierdurch stürzte die 30-Jährige und verletzte sich leicht. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Sachschaden entstand nicht. ...

