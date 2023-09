LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter suchten vermutlich in der vergangenen Nacht eine Baustelle an der Umgehungsstraße Am Felchtaer Bach heim. Entwendet wurden verschiedene Werkzeuge, Leiterteile und Elektrokabel. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des Diebstahls auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

