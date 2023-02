Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schmuck und Bargeld entwendet

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (09. Februar 2023) kam es zwischen 09:00 Uhr und 20:50 Uhr an der Straße Großer Löwe in Emmerich, zu einem Wohnungseinbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen dort gewaltsam in eine Wohnung ein. In dieser wurden zwei Schlafräume durchsucht und Schmuck sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

