Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl: Unbekannter Täter entwendet Bargeldeinnahmen einer Bäckerei

Rees-Millingen (ots)

Am Donnerstag (09. Februar 2023) kam es zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Rees. Ein unbekannter Täter verschaffte sich über eine Nebentüre Zugang zum Haus und gab auf Nachfrage einer Mitarbeiterin der Bäckerei an, zu den Mitarbeitern einer Handwerkerfirma zu gehören, welche zum Tatzeitpunkt Arbeiten im Gebäude durchführten. Während die Mitarbeiterin im Verkaufsraum der Bäckerei war, begab sich der Täter in den oberen Bereich des Hauses und entwendete dort einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Mitarbeiterin der Bäckerei als auch ein Mitarbeiter der Handwerkerfirma, konnten den Mann wie folgt beschreiben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 20 bis 25 Jahre alt - ca. 170cm groß - schwarzer Schnäuzer / schwarze Haare - dunkel gekleidet / keine Jacke

Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell